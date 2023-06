Fast jeder Dritte Deutsche nannte die globale Erwärmung als eines der wichtigsten Themen. Foto: Unsplash/Markus Spiske up-down up-down Kolumne „Rest der Republik“ Die Sorgen der Welt: Deutsche Ängste über alles Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 09.06.2023, 11:00 Uhr

In keinem anderen Land herrscht größere Sorge vor der Klimakrise als in Deutschland. Gerade im globalen Süden dominieren eher Ängste vor Armut, Kriminalität und Korruption. So richtig überrascht ist unser Autor nicht.