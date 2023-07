Ein Paar tanzt vor blauem Himmel. Foto: Imago Images / Cavan Image up-down up-down Milliardäre investieren in Forschung Ewig leben dank Bezos und Page? Wie das unsere Gesellschaft verändern würde Eine Kolumne von Louisa Riepe | 27.07.2023, 11:00 Uhr

Den 120. Geburtstag feiern – das könnte dank Fortschritten in der Medizin und hohen Investitionen in die Forschung bald Normalität werden. Unsere Autorin fragt sich: Was macht das mit uns, wenn 80-Jährige bald noch ein Drittel ihres Lebens vor sich haben?