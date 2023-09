Schönbohm-Affäre und Hessen-Wahl Zu ehrgeizig und überfordert? Nancy Faeser ist nur noch Innenministerin auf Abruf Meinung – Thomas Ludwig | 20.09.2023, 16:19 Uhr Gequältes Lächeln: Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf dem Weg zum Innenausschuss des Bundestages. Foto: picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down

Nancy Faeser agiert zögerlich in der Migrationskrise, muss sich in der Schönbohm-Affäre verteidigen und auch noch Wahlkampf in Hessen machen. Das ist zu viel auf einmal. Kanzler Olaf Scholz sollte gewarnt sein.