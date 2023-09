Kommentar zum NDR-Wahlbarometer AfD jetzt auch in MV weit vorne Meinung – Michael Seidel | 19.09.2023, 06:00 Uhr Die AfD fährt in MV bei einer aktuellen Umfrage Höchstwerte ein. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down

Am Ende des Krisenjahres 2022 hatte die SPD noch Platz eins in der Sonntagsfrage behauptet – in der neuesten Wahlumfrage des NDR für Mecklenburg-Vorpommern wurde die Regierungspartei von der AfD deklassiert.