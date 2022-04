Verteidigungsministerin besucht Soldaten in Westafrika FOTO: Kay Nietfeld Sicherheitspolitische Diskussion Einflussnahme und Verteidigung jenseits der eigenen Grenzen Von Michael Seidel | 09.04.2022, 08:00 Uhr

Der Ukraine-Krieg dominiert derzeit die öffentliche Debatte. Doch während die Bundeswehr dort gar nicht direkt aktiv ist, ist sie in diversen Auslandseinsätzen engagiert. Oberstleutnant a.D. Mike Remig war an vielen Einsätzen beteiligt und stellt sich in Schwerin einer Diskussion.