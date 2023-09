Kolumne „Rest der Republik“ Junge Menschen und das Auto: Sie lieben es! Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 08.09.2023, 11:00 Uhr Foto: Unsplash/Pavel Pjatakov

Die junge Generation will kein Auto mehr fahren? Das mag in Berlin und Hamburg der Fall sein, doch außerhalb der Großstädte sieht das anders aus. Vielleicht sollten die Klimabewegungen sich zuerst an ihre eigene Altersgruppe wenden, findet unser Autor.