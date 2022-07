Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA FOTO: dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Ein Fettnapf zu viel - Abgang von Botschafter Melnyk überfällig Meinung – Thomas Ludwig | 05.07.2022, 13:33 Uhr

Mit der Verteidigung eines nationalistischen Massenmörders ist der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk in einen Fettnapf zu viel getreten. Nun will Kiew offenbar einen neuen Topdiplomaten nach Berlin schicken. Richtig so.