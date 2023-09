Am Mittwoch begannen in Plate die Wettkämpfe im Stil- und Zielspringen. Rund sieben Teams kämpfen noch bis Sonntag um die deutsche Meisterschaft. Am Freitag um 19 Uhr findet auf dem Sportplatz in Plate eine große Eröffnungsfeier statt. Wir waren am Mittwoch bereits auf dem Wettkampfplatz und sprachen mit Organisator André Zander.