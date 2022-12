An die erste Fahrt für den ASB-Wünschewagen kann sich Eva Götze ganz genau erinnern. Es war nicht nur die erste Fahrt, die sie als neue Referentin des Arbeiter-Samariter-Bundes Brandenburg geplant hatte. Es war auch die erste Fahrt, bei der die 33-Jährige einen Wunsch wahr werden sah. „Der Fahrer ist ausgefallen, und ich habe mich einfach mal ins kalte Wasser gestürzt“, erzählt sie von ihrer ersten Woche beim ASB im September und erinnert sich, wie sie einen 95-Jährigen ins Krankenhaus zu seiner Frau fuhr, die ihn vor ihrem Sturz täglich im Hospiz besucht hatte. Diese sagte nur „Mein Großer“, und er „Meine Kleine“, erzählt Eva Götze ergriffen davon, „wie man sich mit Mitte 90 noch so lieben kann“.

Manchmal ist Eva Götze auch mit dem Wünschewagen auf Tour. Foto: Katharina Golze

Bei einer Tasse Kaffee sitzt sie in ihrem Potsdamer Büro und sprüht vor Energie. Sie lacht viel und strahlt – auch wenn sie von Tod und Abschied umgeben ist.

„Das Thema war mir dadurch vertraut“, sagt die gelernte Physiotherapeutin. Fünf Jahre hatte sie während ihres Studiums der Gesundheitsförderung als Physiotherapeutin im Altenheim Patienten bis zum Schluss begleitet. In ihrem Job im betrieblichen Gesundheitsmanagement am Heidelberger Krebsforschungszentrum habe sie einiges von lebensverkürzenden Krankheiten mitbekommen. Nun wolle sie wieder mit älteren Menschen arbeiten – als Referentin für den Brandenburger Wünschewagen und Hausnotruf. Die Spendenaktion unserer Zeitung gilt sowohl dem brandenburgischen als auch dem mecklenburg-vorpommerschen ASB-Landesverband.

Kleine, aber genauso wichtige Wünsche

Es sind oft ganz kleine Wünsche, die Eva Götze wahr werden lässt. Noch einmal Abschied nehmen vom kürzlich verstorbenen Bruder auf dem Friedhof. Noch einmal die alte Wohnung besuchen. Noch einmal die Familie sehen. Als Referentin plant sie die einzelnen Wünschewagen-Fahrten der Brandenburger, etwa eine pro Woche. 46 sind es 2022. Die jüngste und vorerst letzte Fahrt des Jahres führte nach Ahlbeck. „Die Ostsee ist das Hauptziel außerhalb Brandenburgs“, sagt Eva Götze - Warnemünde, Hiddensee, Usedom seien besonders beliebt.

„Manche möchten noch einmal die Weite vom Meer spüren, noch einmal Fischbrötchen schmecken oder auch nur riechen.“ Eva Götze Referentin Brandenburger Wünschewagen und Hausnotruf

Andere möchten noch einmal ihre Haustiere streicheln. Hund oder Katze, die mittlerweile bei den Kindern leben. Oder das eigene Pferd, das auf einem Pferdhof im selben Dorf steht. Einmal vermittelte Eva Götze auch Tierheim und Hospiz, damit der Bewohner noch einmal seinen irischen Wolfshund kuscheln konnte. In der Prignitz organisierte Eva Götze bereits zwei Fahrten: eine ins Hamburger Miniaturwunderland und ein Familientreffen in Breese. „Sie haben am Totensonntag zusammen Weihnachten gefeiert, weil sie wussten, dass sie Weihnachten nicht mehr zusammen erleben“, erzählt Eva Götze.

Was sie antreibt

Sie ist es, die die Anfragen sichtet, die Umsetzbarkeit des Wunsches und örtlichen Gegebenheiten prüft, sich mit dem Arzt abstimmt, am Ende im Pool der 65 Ehrenamtlichen auf Whatsapp fragt, wer mitfahren kann. „Wenn es hart auf hart kommt, ist die Fahrt nach drei bis vier Tagen geplant“, sagt sie. Manchmal muss es schnell gehen, wenn dem Wüschenden nicht mehr viel Zeit bleibt. Wenn dann der Anruf kommt, dass die Fahrt abgesagt wird – weil es dem Fahrgast schlechter geht oder er verstorben ist – stelle sich bei ihr Trauer ein. Nach solchen Anrufen lege sie erst einmal den Telefonhörer beiseite und suche das Gespräch mit Kolleginnen.

Gleichzeitig sagt sie: „Es ist wahnsinnig, wie viel Dankbarkeit man von den Menschen zurückbekommt.“ Sei es vom Wünschenden am Telefon oder dessen Angehörigen bei einem Treffen im Büro. Und: „Spätestens, wenn ich Feierabend habe, ist die Arbeit komplett abgeschrieben.“ Bei drei kleinen Kindern sei dafür keine Zeit.

Aus Heidelberg nach Potsdam

Erst im April war die gebürtige Sächsin mit ihrem Mann, ihrem Sohn und den Zwillingen von Heidelberg nach Potsdam gezogen – um näher bei der Familie zu sein. Nun steht das erste Weihnachtsfest in der neuen Heimat an, das erste Fest mit eigenem Tannenbaum und ohne Umherreisen. Ihr Großer sei bereits in Weihnachtsstimmung. Und Eva Götze verrät: Er denke, seine Mutter arbeite bei der Feuerwehr. Denn der große, umgebaute Sprinter vom Wünschewagen, den Eva Götze auf ihrer ersten, selbstgeplanten Fahrt lenkte, parkt bei der Feuerwehr in Teltow.