Sanktionen Hartz-IV-Geld in MV tausendfach gekürzt Von Torsten Roth | 11.04.2022, 14:57 Uhr

Meldeverstöße und Arbeitsverweigerung: In MV wurden im vergangenen Jahr in fast 5000 Fällen Finanzstrafen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt. Ab Sommer will der Bund Sanktionsregelungen aussetzen - bis zur Einführung eines Bügergeldes.