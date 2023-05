Festnahme nach der Tat Foto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Rostocker Rechtsmediziner mit neuem Buch Das verschwundene Projektil - zwölf spektakuläre Verbrechen aus MV Von Thomas Volgmann | 10.05.2023, 08:00 Uhr

Eine Frau in Plate bei Schwerin überlebte 1996 wie durch ein Wunder einen Schuss in den Kopf aus nächster Nähe. Die Verletzungen des Opfers gaben den Medizinern damals Rätsel auf. Der Rostocker Rechtsmediziner Professor Fred Zack hat darüber und über weitere elf authentische Tötungsverbrechen in Mecklenburg-Vorpommern kürzlich ein Buch veröffentlicht.