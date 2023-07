MV ist nicht nur „Land zum Leben“, sondern auch ideal für Radfahrer. Zwischen Elbe und Ostsee, auf Darß und Poel, an der Müritz oder an der Küste gibt es zahlreiche Orte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Wir haben acht Touren zusammengestellt, die Mecklenburg-Vorpommern von seiner besten Seite zeigen und zum Verweilen einladen.

1. Von Dömitz nach Lenzen und zurück

Auf dieser Strecke kann man sich nicht verfahren. Der Weg führt einfach immer an der Elbe entlang – allerdings auch über eine Grenze. Die Tour bietet auch Hobby-Historikern einige spannende Haltepunkte.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Radfahren mit Panorama-Blick im Drei-Länder-Eck

2. Von Rostock nach Warnemünde

Mit einer Länge von 37 Kilometern gibt es auf dieser Tour einiges zu entdecken. Ein Stopp im ältesten Seebad Deutschlands gehört ebenso dazu wie ein Besuch des Doberaner Münsters. Der Küstenwald bietet anschließend Natur pur.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Genuss-Tour entlang der Ostsee

Allein schon eine Reise wert: das Doberaner Münster. Foto: Dörte Rahming

3. Von Rostock nach Markgrafenheide

Auf dieser Tour geht es über die A19 ab in die Rostocker Heide. Zwischen Wald und Feld ist vom Lärm der Großstadt nichts mehr zu hören. Da lässt sich das Fischbrötchen deutlich besser genießen. In Graal-Müritz empfängt der Rhododendronpark nicht nur Radler zu jeder Jahreszeit.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Ein Heiden-Spaß auf zwei Rädern

4. Unterwegs auf dem Darß

Die vierte Tour führt auf den Darß. Auf 37 Kilometern geht es von Ahrenshoop über Prerow zum Leuchtturm Darßer Ort und zurück. Auch abseits der Strecke gibt es viel zu entdecken.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Zwischen Küstenwald und Reetdachhäusern

Zwischenstopp am Weststrand zwischen Ahrenshoop und Prerow. Foto: Dörte Rahming

5. Eine Rundtour auf der Insel Poel

Mit etwa 20 Kilometer Länge ist diese Tour auch für weniger geübte Radler gut zu bewältigen. Belohnt werden sie mit spektakulären Blicken über die Insel und auf die Ostsee.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Radeln mit Meerblick

6. Am Güstrow-Bützow-Kanal entlang

Ohne große Anstrengung dahinrollen können Radler auf dieser Tour, die am Bahnhof der Barlachstadt beginnt und auch wieder endet. Für eine umweltfreundliche An- und Abreise ist also ebenfalls gesorgt.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: 30 Kilometer Entspannung

7. Unterwegs im Müritz-Nationalpark

In Waren an der Müritz starten mehrere Touren durch die reizvolle Landschaft. Bei insgesamt 450 Kilometern ausgewiesenen Wegen haben Radler die Qual der Wahl. Der Blick im Stadthafen von Waren auf die Binnenmüritz vermittelt auf Anhieb ein Gefühl von Urlaub.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Radtouren im Zeichen des großen M

Urlaubsgefühl am Stadthafen von Waren an der Müritz. Foto: Dörte Rahming

8. Von Rostock nach Graal-Müritz

Egal, ob man als Naturliebhaber oder als Gourmet in die Pedale tritt: Auf dieser Tour bieten sich jede Menge Zwischenstopps zum Genießen an. Diese Runde dauert etwas länger: Je nachdem, wie sie gewählt wird, können es schon mal drei oder vier Stunden werden. Das liegt aber nicht nur an der Strecke, sondern vor allem an den möglichen Unterbrechungen.

Die komplette Tour-Beschreibung plus Karte: Von Rostock in die Natur: Eine Runde mit vielen Genüssen

