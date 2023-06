Lisa Badum (Grüne) Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Zweifel bei Grünen an Ausbau von Flüssiggas-Terminals Von dpa | 01.06.2023, 05:49 Uhr

Bei den Grünen im Bundestag gibt es Kritik am raschen Ausbau deutscher Importterminals für Flüssiggas (LNG). Von der Notwendigkeit neuer LNG-Terminals in Deutschland - wie im geplanten LNG-Beschleunigungsgesetz für Rügen vorgesehen - sei sie „klimapolitisch nicht überzeugt“, sagte die Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Lisa Badum, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.