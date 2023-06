Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Zwei schwer und zwei leicht Verletzte nach Kollision Von dpa | 20.06.2023, 21:10 Uhr

Eine 66 Jahre alte Fahrerin ist am Dienstag in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der B 111 in den Gegenverkehr geraten und mit einem Fahrzeug kollidiert. Zuvor streifte sie noch ein anderes Fahrzeug. Die Unfallverursacherin und ihr 64 Jahre alter Ehemann erlitten schwere Verletzungen. Die Insassen (46 und 63 Jahre alt) des Autos, in das die 66-Jährige fuhr, wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.