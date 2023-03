Zwei Männer fanden den Hund in einem Teich bei Stralsund. Foto: Polizei Stralsund up-down up-down Stralsund Schreckliche Entdeckung - Jäger finden Hundekadaver im Teich Von Anni Hintz | 23.03.2023, 13:09 Uhr

Zwei Jäger fanden am Mittwochvormittag einen Tierkadaver in einer Wasserstelle. Es handelte sich um eine Hündin, die mit einem schweren Gegenstand in dem Teich unter Wasser gehalten wurde.