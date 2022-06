ARCHIV - Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Glücksspiel Zwei Lotto-Großgewinne in MV Von dpa | 22.06.2022, 12:41 Uhr

Zwei Glückspilze in Mecklenburg-Vorpommern können sich über Lotto-Großgewinne freuen. In den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gewann nach Angaben der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto MV am vergangenen Samstag ein Tipper 100.000 Euro und ein weiterer 77.777 Euro. Damit gebe es in diesem Jahr bislang elf Großgewinne im Nordosten. Im vergangenen Jahr gingen den Angaben vom Mittwoch zufolge mehr als die Hälfte aller Großgewinne im Bundesland auf das Konto der Zusatzkreuze.