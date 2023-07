Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Zwei Jugendliche bei Dachstuhlbrand verletzt Von dpa | 08.07.2023, 17:09 Uhr

Zwei Jugendliche sind bei einem Dachstuhlbrand in Alt Meteln (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden. Die beiden 14- und 16-Jährigen kamen nach Angaben der Polizei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war am Samstagvormittag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Am Montag sollen Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.