Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Löscheinsatz Zwei Häuser nach Blitzeinschlägen abgebrannt Von dpa | 10.09.2022, 10:59 Uhr

Nach Blitzeinschlägen sind in der Nacht auf Samstag ein Einfamilienhaus in Bergen auf Rügen und ein Ferienhaus in Loddin auf Usedom abgebrannt.