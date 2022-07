PRODUKTION - Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Feuer Zwei Brände bei Neustadt-Glewe: Auch Wald betroffen Von dpa | 19.07.2022, 08:07 Uhr

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Dienstag zwei Brände in der Region Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gelöscht. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte am Montagabend ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Waldstück unweit des kleinen Ortes Wabel, der zu Neustadt-Glewe gehört. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie holten das Löschwaser aus der etwa einen Kilometer entfernten Müritz-Elde-Wasserstraße. Die Brandwache dauerte am Morgen noch an. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.