Bevölkerung Zuwanderung sorgt für Einwohnerzuwachs in Neubrandenburg Von dpa | 02.01.2023, 12:09 Uhr

Ein starker Zuzug hat die Einwohnerzahl in Neubrandenburg 2022 deutlich steigen lassen. Wie eine Stadtsprecherin am Montag sagte, lebten zum Jahreswechsel 64.930 Menschen in der Vier-Tore-Stadt, etwa 900 mehr als vor einem Jahr. Hauptursache sei der Zuzug aus Krisengebieten wie der Ukraine. Neubrandenburg ist die größte Stadt an der Mecklenburgischen Seenplatte und nach Rostock und Schwerin drittgrößte Kommune in Mecklenburg-Vorpommern.