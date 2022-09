Rostocker OB-Kandidaten Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Wahlen Zunächst 13 Kandidaten zur Rostocker OB-Wahl zugelassen Von dpa | 08.09.2022, 19:59 Uhr

Von den 21 eingereichten Wahlvorschlägen für die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Rostock sind zunächst 13 zugelassen. Für sechs Kandidaten und Kandidatinnen lägen noch nicht alle erforderlichen Unterlagen vor, teilte die Stadt am Donnerstag nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses mit. Eine Kandidatin habe ihre Bewerbung zurückgezogen. Die Eignung eines weiteren Kandidaten werde noch rechtlich geprüft. Am 22. September werde sich der Gemeindewahlausschuss mit den sieben bislang nicht zugelassenen Wahlvorschlägen befassen.