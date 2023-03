Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Lehrermangel Zum Quereinsteig ins Lehramt: Neue Studiengänge an der HMT Von dpa | 31.03.2023, 15:28 Uhr

Mit zwei neuen Studiengängen will die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) vom Sommersemester an dem Lehrermangel entgegenwirken. Das Interesse an den Weiterbildungsmasterstudiengängen „M. A. Musik unterrichten“ und „M. A. Theater unterrichten“ sei groß, teilte die Hochschule am Freitag mit. Die Studenten könnten sich in nur zwei Semestern für den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst (Referendariat) in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise ähnliche Quereinstiegsprogramme anderer Bundesländer qualifizieren.