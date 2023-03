Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verbände „Zukunftsbündnis MV“ in Schwerin: Fachkräftesicherung Thema Von dpa | 17.03.2023, 00:47 Uhr

Das von führenden Landespolitikern, Wirtschaftslenkern und Gewerkschaftern geschmiedete „Zukunftsbündnis MV“ kommt am Freitag (13.00 Uhr) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Bei dem Treffen in der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dürfte erneut die Fachkräftesicherung im Mittelpunkt stehen. Immer häufiger beklagen Unternehmen auch in Mecklenburg-Vorpommern Lücken in der Belegschaft, weil altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzt werden können, Firmenerweiterungen scheitern an fehlendem Berufsnachwuchs.