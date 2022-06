Mitarbeiter der insolventen Werft verlassen nach einer Betriebsversammlung mit dem Insolvenzverwalter im Mai das Betriebsgelände. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Insolvenz Zukunft für Schiffbau: Thyssenkrupp-Tochter kauft MV Werft Von dpa | 10.06.2022, 02:51 Uhr

Für die Werft in Wismar zeichnet sich nach der Insolvenz der MV Werften-Gruppe ein Neustart ab. Mit dem Kieler Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ist ein Käufer gefunden. Statt Frachtern und Kreuzfahrtschiffen sollen in Wismar künftig U-Boote für die Marine gebaut werden. Insolvenzverwalter Christoph Morgen will am Freitag (11.30 Uhr) über die bevorstehende Übernahme und die weiteren Pläne informieren.