Feuer auf dem Bahnhof Schwerin Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Zugverkehr nach Brand in Schwerin weitgehend normal Von dpa | 22.07.2023, 11:54 Uhr

Stundenlang geht am Freitag nichts am Schweriner Hauptbahnhof. Grund ist ein Großbrand im benachbarten Eisenbahnmuseum. Die Auswirkungen reichen bis in den Folgetag.