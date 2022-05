ARCHIV - Vor der Peenebrücke von Wolgast auf der Insel Usedom stehen Fahrzeuge im Stau. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Archivbild - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Stefan Sauer Vorpommern-Greifswald Zufahrt zur Insel Usedom über Klappbrücke wieder zweispurig Von dpa | 25.05.2022, 09:33 Uhr

Gute Nachrichten für Usedom-Besucher: Nach wochenlangen Staus wegen Arbeiten an der Peenebrücke in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) haben Autofahrer wieder freie Fahrt zur Insel. Wie ein Sprecher des zuständigen Landesamtes für Straßenbau am Mittwoch sagte, ist die Bauampel an der Bundesstraße 111 abgebaut und die Brücke wieder zweispurig befahrbar. Vorerst sei die Fahrbahnbreite aber noch etwas eingeengt, weshalb nur 30 statt 50 Kilometer pro Stunde möglich sind. Die B111 ist die einzige Zufahrt zur zweitgrößten Insel Deutschlands von Norden.