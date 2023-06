Nashornbulle Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Zoo Schwerin übt für möglichen Ausbruch gefährlicher Tiere Von dpa | 05.06.2023, 07:06 Uhr

Experten und Mitarbeiter des Zoos Schwerin proben am kommenden Dienstag für den Ernstfall, falls potenziell gefährliche Tiere einmal frei im Zoo herumlaufen sollten. Geübt werden soll den Angaben des Zoos zufolge, wie Zoomitarbeiter in der Theorie durch feste Routinen mit so einer Ausnahmesituation umgehen können. Der Zoo öffnet seine Pforten für Besucher deshalb am Dienstag erst ab 11.00 Uhr.