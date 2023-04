Kinder mit sprachlichen Defiziten werden in Sprachkitas besonders gefördert. Foto: Waltraud Grubitzsch up-down up-down Bildung für die Jüngsten Zitterpartie für 140 Sprach-Kitas in MV ist noch nicht vorbei Von Karin Koslik | 26.04.2023, 14:56 Uhr

Ende Juni 2023 läuft die Bundesförderung für die Sprach-Kitas endgültig aus. An der versprochenen Anschlussfinanzierung in Mecklenburg-Vorpommern wird gearbeitet, so die Landesregierung. Der CDU-Opposition geht das allerdings zu langsam.