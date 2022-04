Erwin Sellering FOTO: Jens Büttner Prozess Zeitung: Weiter Streit um Auskunftspflicht der Klimastiftung Von dpa | 12.04.2022, 04:13 Uhr | Update vor 29 Min.

Nach dem Urteil des Landgerichtes Schwerin zur Auskunftspflicht der umstrittenen Klimastiftung MV will deren Vorstandsvorsitzender Erwin Sellering (SPD) einem Bericht zufolge vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Berufung gehen. „Gegen den Beschluss des Landgerichts wird nach Eingang umgehend Beschwerde eingelegt werden. Eine Stiftung des Privatrechts kann nicht wie eine GmbH oder AG behandelt werden“, sagte der ehemalige Ministerpräsident am Montag der Schweriner Volkszeitung (SVZ) zufolge.