Polizei Foto: dpa up-down up-down Statistik Zahl der Straftaten im Jahr 2022 gestiegen Von dpa | 28.03.2023, 16:17 Uhr

Die Zahl der Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern hat 2022 im Vorjahresvergleich leicht zugenommen. Im Vergleich zur Kriminalstatistik 2021 sei die Zahl mit 106.559 Fällen um 2 Prozent gestiegen, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Im Vor-Corona-Vergleich zu 2019 weise das Zahlenwerk für das letzte Jahr jedoch weiter rund 5000 Delikte weniger aus.