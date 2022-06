PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Bundespolizei Zahl der Straftaten auf Kieler Woche gestiegen Von dpa | 26.06.2022, 14:01 Uhr

Die Zahl der Straftaten auf der diesjährigen Kieler Woche ist laut vorläufigen Zahlen der Bundespolizei deutlich gestiegen. Sie habe mit 85 deutlich über dem Niveau von 2019 - als es 51 Straftaten waren - gelegen, teilte die Bundespolizeiinspektion in Kiel am Sonntag mit. Damals fand die Segelregatta das letzte Mal in dieser Form statt. Weiter hieß es, dass der Anstieg vor allem Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz betraf, die Zahl der Körperverletzungen und Diebstähle sei dagegen etwa gleich geblieben.