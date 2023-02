Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheit Zahl der Krebstoten in MV seit 2011 um 13 Prozent gestiegen Von dpa | 04.02.2023, 10:04 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind Krebserkrankungen für fast ein Viertel aller Sterbefälle verantwortlich. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltkrebstages am Samstag (4. Februar) mitteilte, starben im Jahr 2021 insgesamt 5883 Personen - 3388 Männer und 2495 Frauen - aus dem Nordosten an den Folgen einer Krebserkrankung. Dies sei ein Anteil von 24,4 Prozent an den insgesamt 24 152 Sterbefälle im Land.