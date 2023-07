Auch im Müritz-Nationalpark zeigen die Ranger und Rangerinnen am World Ranger Day Gesicht - wie überall auf der Welt. Wer will, kann sie am 31. Juli kennenlernen. Foto: Müritz-Nationalpark up-down up-down World Ranger Day 2023 Paddeltour mit Picknick: Das läuft am Welt-Ranger-Tag in MV Von Anja Bölck | 27.07.2023, 17:15 Uhr

Sind das so tolle Typen wie aus dem Fernsehen? In den Nationalparks und Naturparks des Landes zeigen Ranger und Rangerinnen am 31. Juli, was sie auf dem Kasten haben. Im Müritz-Nationalpark öffnen sie zudem ihre Rucksäcke, präsentieren ihre Boote und laden zu Extra-Touren ein.