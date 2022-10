Partielle Sonnenfinsternis Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Naturereignis Wolken verdecken Sicht auf Sonnenfinsternis im Nordosten Von dpa | 25.10.2022, 15:55 Uhr

Einen Blick auf die partielle Sonnenfinsternis haben in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag nur Wenige erhaschen können. „Prinzipiell wäre Mecklenburg-Vorpommern ein guter Ort gewesen, um die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, da dort der Mond einen - im Vergleich zum restlichen Land - größeren Teil der Sonne bedeckt hat“, hieß es vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Dienstag. Bis zu rund 30 Prozent der von der Erde aus sichtbaren Sonnenscheibe seien durch den vorgelagerten Mond verdeckt worden.