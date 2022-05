ARCHIV - Regentropfen liegen auf Blättern einer Pflanze. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild FOTO: Roberto Pfeil Wetter Wolken und Schauer im Nordosten Von dpa | 24.05.2022, 08:44 Uhr

Bewölkt und gebietsweise regnerisch wird das Wetter am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Neben vielen Wolken wird gelegentlich auch Sonnenschein erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages werden Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad erreicht. Zum Abend hin lassen die Schauer dann nach und die Wolken lockern sich auf. In der Nacht zum Mittwoch soll es bei Tiefstwerten von etwa zwölf bis acht Grad weitgehend trocken bleiben.