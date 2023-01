Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Wolf auf Autobahn 14 südlich von Schwerin überfahren Von dpa | 02.01.2023, 10:36 Uhr

Auf der Autobahn 14 südlich von Schwerin ist ein Wolf überfahren worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde das Raubtier in der Silvesternacht nahe Banzkow (Ludwigslust-Parchim) von einem Auto erfasst, das in Richtung Süden fuhr. Kurz danach fuhr bei Dunkelheit ein zweites Fahrzeug über den Kadaver. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei barg das tote Tier am frühen Sonntagmorgen. Die Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstanden Schäden in vierstelliger Höhe, sie konnten weiterfahren.