Gesellschaft Woidke zum Einheitstag: Ost-West-Debatte noch nicht zu Ende Von dpa | 01.10.2023, 09:37 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober auf weiterhin bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. „Aber natürlich ist auch nicht alles gut und die Ost-West-Debatte noch nicht zu Ende“, sagte Woidke am Sonntag. Noch immer verdienten Ostdeutsche durchschnittlich deutlich weniger. Deshalb sei eine Lohnangleichung dringend erforderlich. Zudem müssten mehr Ostdeutsche in Führungspositionen.