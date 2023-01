Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Günstige Mieten Wohnungsunternehmen: Sozialer Wohnungsbau rückläufig Von dpa | 18.01.2023, 14:27 Uhr

Soziale Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen rechnen in diesem und im kommenden Jahr in Norddeutschland mit einem deutlichen Rückgang beim Bau von Wohnungen mit günstigen Mieten. „Wir gehen davon aus, dass rund 33 Prozent der geplanten Wohnungen komplett gestrichen beziehungsweise ihr Bau auf spätere Zeit verschoben wird“, sagte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), beim 25. VNW-Managementforum am Mittwoch in Rostock-Warnemünde.