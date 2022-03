Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Landkreis Ludwigslust-Parchim Wohnungsbrand mit hohem Schaden in Malliß: Ursache geklärt Von dpa | 29.03.2022, 13:45 Uhr | Update am 29.03.2022

Die Ursache für den Brand mit hohem Schaden in einem Mehrfamilienhaus in Malliß (Ludwigslust-Parchim) ist weitgehend geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde in der betroffenen Wohnung am Abend des 25. März wohl mit leicht entzündlichen Stoffen und einer Zündquelle hantiert. Das habe zu dem Feuer geführt, bei dem die Wohnung ausbrannte. Bei dem Vorfall am Freitagabend mussten alle Hausbewohner des betreffenden Treppenaufganges in dem viergeschossigen Haus überhastet fliehen.