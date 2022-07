ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Feuerwehreinsätze Wohnungen und Reihenhäuser ausgebrannt: Millionenschaden Von dpa | 14.07.2022, 07:19 Uhr

Zwei Brände haben in Westmecklenburg mehrere Reihenhäuser und Ferienwohnungen zerstört. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, entstand bei den Feuern in Selmsdorf bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) und Techin (Ludwigslust-Parchim) nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von knapp 1,5 Millionen Euro. In Selmsdorf wurden zwei Menschen durch Rauchgas verletzt. In beiden Fällen werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.