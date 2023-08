Vorpommern-Greifswald Wohnmobil gestohlen: In Polen dank GPS wiederentdeckt Von dpa | 10.08.2023, 08:23 Uhr Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Diebe haben einer Familie aus einem Dorf bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) ein bereits für den Urlaub vorbereitetes Wohnmobil gestohlen. Das Urlaubsfahrzeug wurde dank eines GPS-Senders aber nach wenigen Stunden im benachbarten Polen geortet und wiedergefunden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Nach den Tätern wird in Polen noch gefahndet. Der Diebstahl hatte sich in der Nacht zu Mittwoch ereignet. Der Wert des Wohnmobils wurde mit etwa 66 000 Euro angegeben. Die Region Pasewalk liegt nur gut 20 Kilometer von der Grenze entfernt und ist über die Bundesstraße 109 an die Autobahn 20 Lübeck-Stettin angebunden.