Unfall Wohnmobil fährt in Kleinwagen: Fahrerin in Lebensgefahr Von dpa | 11.04.2023, 07:52 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt im Zusammenhang mit einem schweren Unfall am Osterwochenende gegen einen Rentner aus Uelzen (Niedersachsen). Der 81-Jährige war mit dem Wohnmobil am Karfreitag auf der Bundesstraße 191 zwischen Malk Göhren und Malliß (Ludwigslust-Parchim) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammengeprallt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 80-jährige Fahrerin des Kleinwagens, der sich dabei überschlug und auf dem Dach landete, wurde lebensbedrohlich verletzt.