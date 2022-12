Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnen Wohngeldreform öffnet Hilfsleistung für mehr Menschen Von dpa | 29.12.2022, 10:08 Uhr

Die Landesregierung rechnet durch die Reform des Wohngeldes mit einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten. „Die Einkommensgrenzen steigen bis in die unteren mittleren Einkommen hinein“, sagte Bauminister Christian Pegel am Donnerstag in Schwerin. Rentnerinnen und Rentner mit einer Bruttorente unter 1500 Euro oder Alleinstehende mit einem Lohn unter 2000 Euro könnten demnach ab 1. Januar Wohngeld beantragen. Die Einkommensgrenzen seien jedoch variabel und nicht starr.