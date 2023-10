Das Agrarministerium Mecklenburg-Vorpommern hat zwei Fälle von Wolfsangriffen auf Nutztiere in Ställen registriert. Es handele sich um ein „neuartiges Verhalten“, sagte eine Sprecherin. Einen Fall habe es bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) und einen in Weitenhagen (Vorpommern-Rügen) gegeben.

„In den vergangenen Jahren gab es immer mal, aber eher selten, Übergriffe im Bereich der Gehöfte. Direkt in Ställen, die von angrenzenden Weideflächen erreichbar sind, wurde so ein Verhalten dieses Jahr erstmals festgestellt.“ Das Szenario: Der Wolf dringt in die Weidefläche ein, Nutztiere flüchten in den Stall und der Wolf hinterher. „Die Übergriffe in MV fanden aber nicht in der Anwesenheit von Menschen statt“, betonte die Sprecherin.

Einer der beiden Fälle ist erst ein paar Wochen her. Bei Koitenhagen/Weitenhagen tötete der Wolf dabei sechs Schafe, verletzt wurde kein weiteres. Fünf der Nutztiere seien über die Weide bis hin zum Stall verteilt gerissen worden, ein Tier direkt im Stall. Bei Pasewalk wurde schon im März ein Schaf getötet und keines verletzt. Das Schaf sei in einem größeren Unterstand gerissen worden.

In beiden Fällen wurde ein Wolf genetisch als Verursacher nachgewiesen, und ebenfalls in beiden Fällen habe der Wolf den Zaun der angrenzenden Weidefläche überwunden und so Zugang zu Stall oder Unterstand bekommen.

Wölfe töteten 2023 bisher 168 Nutztiere in MV

Wie aus dem Landes-Wolfsmonitoring hervorgeht, wurden in diesem Jahr bis Anfang September in Mecklenburg-Vorpommern 48 Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere gezählt. Dabei wurden 168 Tiere getötet und 23 verletzt. Für das gesamte Jahr 2022 waren 83 Übergriffe mit 293 getöteten Tieren registriert worden. Vom Land werden Schäden finanziell ausglichen, sofern die Halter die geforderten Schutzzäune errichtet hatten, für deren Anschaffung eine Förderung gewährt wird.

In der Debatte über den Umgang mit Wölfen hatte Agrarminister Till Backhaus (SPD) jüngst eine Lockerung des Bundesnaturschutzgesetzes gefordert. „Wir brauchen eine Gesetzesänderung, nur mit Änderungen im ,Praxisleitfaden Wolf‘ kommen wir da nicht weiter“, sagte Backhaus. Dieser in Deutschland gültige Leitfaden, der die Entnahme von Problemwölfen regeln sollte, sei kaum brauchbar, hieß es auch vom Verband der Schaf- und Ziegenzüchter MV.

Backhaus schlug vor, die am meisten betroffenen Bundesländer zu einer Wolfsregion zusammenzufassen. Der für eine Lockerung des Schutzstatus nötige „gute Erhaltungszustand“ sei bereits gegeben. In den fünf Bundesländern leben laut Bundesamt für Naturschutz rund 90 Prozent aller 1200 Wölfe, die in Deutschland nachgewiesen sind.

In MV lebten zuletzt 18 Wolfsrudel

In MV haben Wölfe nach Angaben des Agrarministeriums im letzten Monitoringjahr 36 Jungtiere aufgezogen – die Gesamtzahl der Rudel ist aber nicht gestiegen. Nach der vorläufigen Bestandsaufnahme leben weiter 18 Rudel der Raubtiere im Nordosten. Dazu kämen drei Wolfspaare und zwei ständig umherstreifende Einzeltiere. Das Monitoringjahr 2022/23 endete am 30. April.

Bei 12 der 18 Rudel seien Jungtiere nachgewiesen worden. Drei Rudel seien ohne Nachwuchs geblieben. Aus den übrigen Wolfsrudeln fehlten bisher noch Ergebnisse. Zudem seien drei Wölfe mit Telemetrie-Sendern ausgestattet worden, um ihre Aktivitäten in den Territorien genauer zu erforschen. Die Zahl der Wölfe in MV war über Jahre hinweg um etwa 30 Prozent jährlich gestiegen. Vor fünf Jahren hatte es noch fünf Rudel sowie mehrere Wolfspaare und Einzelwölfe gegeben.