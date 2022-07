ARCHIV - Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Wetter Wochenende bringt Starkregen und Sturm statt Sommerwetter Von dpa | 15.07.2022, 08:01 Uhr

Wenig sommerlich beginnt das Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen einem Hoch über der keltischen See im Atlantik und einem Tief über dem Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland strömt am Freitag kühlere Meeresluft nach Norddeutschland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Das bringt Starkregen und Sturm an die Küsten. Im Laufe des Tages soll es noch überwiegend trocken bleiben mit vereinzelten schwachen Schauern bei 18 bis 21 Grad. Vor allem an exponierten Küstenabschnitten, im Rostocker Raum und auf Rügen ist aber mit starkem Wind bis hin zu Sturmböen zu rechnen. In der Nacht sinken die Werte dann auf 11 bis 14 Grad.