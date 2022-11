Wird vom Casino- zum zum Familiendampfer umgebaut: der Riesenkreuzfahrer Global one in Wismar Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Disney kauft Global One „Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen“ – so jubeln die Werft-Arbeiter in Wismar Von Torsten Roth | 17.11.2022, 18:26 Uhr

Das schafft Zuversicht: Bis Ende 2024 soll in Wismar der an den Disney verkaufte Riesenkreuzfahrer Global one zu Ende gebaut werden. Was die Mickey-Maus-Konzern plant.