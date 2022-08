Reinhard Meyer FOTO: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Fachkräfteausbildung Wirtschaftsminister will Tourismusakademie für MV Von dpa | 25.08.2022, 12:41 Uhr

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich für den Aufbau einer Tourismusakademie in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen, um Fachkräfte aus- und weiterzubilden und besser auf touristische Trends reagieren zu können. Im Rahmen einer Österreich-Reise des Ministers und führender Vertreter des MV-Tourismus sei dazu die IMC Fachhochschule Krems in Niederösterreich besucht worden, berichtete Meyer am Donnerstag.