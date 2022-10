Die hohen Energiepreise setzen der Wirtschaft in MV zu. (Symbolfoto) Symbolfoto: imago/Christian Ohde up-down up-down Landesweiter Protest Unternehmer machen MV zu Protesthochburg Von Torsten Roth | 06.10.2022, 10:47 Uhr

Die Unternehmen machen mobil: Die Wirtschaft in MV will mit landesweiten Protesten schnelle Entscheidungen über Entlastungsmaßnahmen einfordern. Was geplant ist.