Soll auf eine neue Finanzierungsgrundlage gestellt werden: der Tourismus in MV (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Geldsuche Wirtschaft in MV lässt Land mit Tourismusabgabe auflaufen Von Torsten Roth | 05.09.2022, 14:41 Uhr

Die Hoteliers in MV laufen Sturm: Trotz galoppierender Kosten will das Land an neuer Tourismusfinanzierung mit neuen Abgaben festhalten. Warum die Wirtschaft dagegen ist.