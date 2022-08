In der Wirtschaft in MV wächst die Angst vor noch weiter steigenden Energiepreisen. (Symbolbild) FOTO: Jan Woitas/dpa up-down up-down Energiegipfel in Rostock Wirtschaft in MV fordert neuen Russlandkurs Von Torsten Roth | 20.08.2022, 15:04 Uhr

Matthias Belke, Präsident der IHK in MV, fordert mehr Gaslieferungen aus Russland. Was die Unternehmen vom Energiegipfel am Montag erwarten.